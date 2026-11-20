Патриарх Кирилл похвалил Сталина за встречу с митрополитом Сергием Патриарх Кирилл: Сталин поступил мудро, встретившись с митрополитом Сергием

Москва20 ноя Вести.Лидер Советского Союза Иосиф Сталин пошел правильным путем, когда встретился с митрополитом Сергием и открыл новую страницу в отношениях государства с церковью в годы Великой Отечественной войны, заявил патриарх Кирилл в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

Патриарх отметил, что в годы войны многие советские граждане обратились к религии, несмотря на атеистическую позицию Советского Союза.

Тогда, конечно, Иосиф Виссарионович пошел правильным путем. Он встретился с тогдашним руководством нашей церкви, с митрополитом Сергием, при встрече сказал очень мудрые слова. Во-первых, он обратился к ним со словом "владыки". Не "товарищи", не "граждане митрополиты". Он сказал: "Владыки! Кто старое помянет, тому глаз вон. Давайте начнем писать новую страницу церковно-государственных отношений в стране Советов" сказал Кирилл

Ранее патриарх Кирилл назвал президента России Владимира Путина православным вождем. То, что именно Путин возглавляет РФ, предстоятель РПЦ назвал чудом Божьим, которое произошло по молитвам святых угодников.