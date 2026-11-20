Москва20 нояВести.Лидер Советского Союза Иосиф Сталин пошел правильным путем, когда встретился с митрополитом Сергием и открыл новую страницу в отношениях государства с церковью в годы Великой Отечественной войны, заявил патриарх Кирилл в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".
Патриарх отметил, что в годы войны многие советские граждане обратились к религии, несмотря на атеистическую позицию Советского Союза.
Тогда, конечно, Иосиф Виссарионович пошел правильным путем. Он встретился с тогдашним руководством нашей церкви, с митрополитом Сергием, при встрече сказал очень мудрые слова. Во-первых, он обратился к ним со словом "владыки". Не "товарищи", не "граждане митрополиты". Он сказал: "Владыки! Кто старое помянет, тому глаз вон. Давайте начнем писать новую страницу церковно-государственных отношений в стране Советов"сказал Кирилл
Ранее патриарх Кирилл назвал президента России Владимира Путина православным вождем. То, что именно Путин возглавляет РФ, предстоятель РПЦ назвал чудом Божьим, которое произошло по молитвам святых угодников.