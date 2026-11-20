Патриарх Кирилл назвал Хрущева безумным за его гонения на РПЦ

Патриарх Кирилл назвал Хрущева безумцем за гонения на церковь Патриарх Кирилл назвал Хрущева безумным за его гонения на РПЦ

Москва20 ноя Вести.Патриарх Кирилл в документальном фильме Андрея Медведева "Отец" назвал первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева безумцем за его гонения на Русскую православную церковь (РПЦ), сообщает ИС "Вести".

Патриарх отметил, что после Великой Отечественной войны советская власть перестала притеснять церковь, пока Хрущев не решил возобновить эту практику.

Гонений на церковь 1920-1930-х годов после войны не существовало до 1961-го года, когда безумный Хрущев сказал, что по телевизору покажут последнего попа, а к 1980-му году будет построена материальная база коммунизма, и поэтому уже никакой религии не будет сказал Патриарх Кирилл

Ранее Патриарх Кирилл назвал президента России Владимира Путина православным вождем. То, что именно Путин возглавляет российское государство, предстоятель РПЦ назвал чудом Божьим, которое произошло по молитвам святых угодников.

Фильм "Отец" снят к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.