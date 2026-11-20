Патриарх Кирилл заявил, что он не против батюшек-пауэрлифтеров

Патриарх Кирилл не против батюшек-пауэрлифтеров Патриарх Кирилл заявил, что он не против батюшек-пауэрлифтеров

Москва20 ноя Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не против батюшек-пауэрлифтеров. Об этом он рассказал в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

Я не против таких батюшек. Пожалуйста, пауэрлифтинг, конечно, почему нет? ответил он на соответствующий вопрос

По словам патриарха, такой священник может быть интересен в том числе молодежи. Он способен вдохновлять не только духовно, но и показывать на практике, как важно развиваться, преодолевать свои слабости и становиться лучше, отметил он.

При этом Патриарх Кирилл подчеркнул, что меньше всего священник должен беспокоиться о своей популярности. По его словам, самые сильные проповедники и духовники в советское время были те, о которых меньше знали.