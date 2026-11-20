Москва20 ноя Вести.Популярность - последнее, что должно беспокоить священника, заявил патриарх Кирилл в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

Нужно все-таки помнить, что меньше всего священник должен заботиться о своем авторитете и о своей популярности. Самые сильные проповедники и самые уважаемые духовники в советское время были те, о которых меньше всего знали. Вот эти люди никогда себя не выпячивали. А их такая известность определялась любовью людей