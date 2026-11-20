Москва20 ноя Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал телеведущих Бориса Корчевникова и Андрея Малахова использовать свое влияние, чтобы рассказывать людям о Боге. Об этом Корчевников рассказал в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает информационная служба "Вести".

Телеведущий вспомнил, как после богослужения в Успенском соборе они с Малаховым получили благословение Патриарха.

Мы с Андреем Малаховым оказались на службе в Успенском соборе. После службы нам предлагают зайти в алтарь и взять благословение у Святейшего Патриарха. Мы подошли с Андреем эти несколько секунд. Святейший взял вот так нас двоих за руки крепко-крепко. И говорит: "Вас слышат ежедневно миллионы людей. И вы можете этим людям, а у вас очень большое влияние и очень большие возможности, сказать хоть слово о Боге, о Христе. Это вам очень много даст для вашего личного спасения" рассказал Корчевников

Ранее журналист Ян Таксюр заявил, что больше всего Патриарха Кирилла волнует судьба прихожан и верующих.