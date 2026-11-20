Патриарх Кирилл: профессор Осипов сравнил церковь со скалой и отрекся от Бога Патриарх Кирилл: профессор Осипов сравнил церковь со скалой и отрекся от Бога

Москва20 ноя Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в документальном фильме Андрея Медведева "Отец" вспомнил историю отречения от веры профессора Ленинградской духовной академии Александра Осипова, произошедшую в разгар хрущевских гонений в 1961 году. Об этом сообщает ИС "Вести".

По словам патриарха, который узнал эту историю от своего брата, бывшего тогда студентом, Осипов был любимцем молодежи и блестящим преподавателем. Однако под давлением антирелигиозной кампании он публично отказался от сана и веры, выступая на телевидении.

Патриарх Кирилл рассказал, что перед своим отступничеством, на последней лекции по Ветхому Завету, Осипов произнес слова, которые навсегда запомнились его ученикам.

Он стал говорить, неожиданно стал говорить о церкви. И самый сильный образ, который он создал, — говорит: "Вы должны помнить, что такое церковь, вот образ иметь перед глазами. Церковь — это скала. Но скала не на тихом месте, а посреди бушующего моря. И эти страшные волны бьют в эту скалу. Скала стоит. Вот так же и церковь". Сказав это, он пошел и отрекся от Бога рассказал патриарх

Он отметил, что этот поступок был сделан намеренно: профессор, не желая "абсолютно солгать" своим студентам, оставил им главное духовное завещание перед тем, как сломаться под тяжестью внешних обстоятельств и страха.