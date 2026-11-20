Москва20 нояВести.Народный артист РСФСР Никита Михалков в документальном фильме Андрея Медведева "Отец" сравнил Русскую православную церковь (РПЦ) с березой. Об этом сообщает ИС "Вести".
Михалков рассказал, что раньше бегал мимо церкви, из купола которой росла береза.
Она была заброшена до тех пор, пока мы ее восстановили. Вот Русская православная церковь – это вот эта береза. Как сквозь асфальт вдруг прорывается цветок, сквозь бетон, так вот это залетевшее семя березы в купол вдруг дало рост, и это выросла береза в куполе. Это вот есть образ возрождения православия внутреннего. Его закатывали в асфальт … и в то же время … наверное, там закладывалось то, что сегодня является центром борьбы со всеми теми, что пытаются перелопатить и перелицевать Русскую православную церковь в некую структуру, которая так или иначе станет подвластной тому самому цивилизованному эпштейновскому миру. И здесь наша задача – встать и сказать: "Стоп. Стоп. Так не будет"сказал народный артист РСФСР
Фильм "Отец" снят к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Ранее Никита Михалков назвал справедливым предложение президента России проводить бесплатные показы исторических фильмов для школьников, студентов и пенсионеров.