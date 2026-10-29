Михалков назвал правильным предложение Путина о показах исторического кино Михалков назвал правильным предложение о бесплатных показах исторического кино

Москва29 окт Вести.Режиссер Никита Михалков назвал справедливым предложение президента России проводить бесплатные показы исторических фильмов для школьников, студентов и пенсионеров.

Неделю назад Владимир Путин предложил бесплатно показывать школьникам, студентам и пенсионерам фильмы, которые объективно и полноценно отражают историю России и отдельные эпохи развития государства​​.

По мнению Никиты Михалкова, эта идея реализуема, но она должна быть направлена на просвещение.

Я думаю, что это правильное справедливое решение сказал режиссер

Михалков также положительно оценил инициативу о дополнительном выделении 500 рублей на "Пушкинскую карту", которые можно потратить на билет на исторический фильм, например, "Рождение империи".