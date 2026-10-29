Москва29 октВести.Режиссер Никита Михалков назвал справедливым предложение президента России проводить бесплатные показы исторических фильмов для школьников, студентов и пенсионеров.
Неделю назад Владимир Путин предложил бесплатно показывать школьникам, студентам и пенсионерам фильмы, которые объективно и полноценно отражают историю России и отдельные эпохи развития государства.
По мнению Никиты Михалкова, эта идея реализуема, но она должна быть направлена на просвещение.
Я думаю, что это правильное справедливое решениесказал режиссер
Михалков также положительно оценил инициативу о дополнительном выделении 500 рублей на "Пушкинскую карту", которые можно потратить на билет на исторический фильм, например, "Рождение империи".