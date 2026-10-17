Михалков: Путин осознает долгосрочные последствия своих решений для России Михалков: Путин понимает, что его решения будут иметь последствия на годы вперед

Москва17 окт Вести.Президент России Владимир Путин - первый национальный лидер после Иосифа Сталина, который понимает, что его решения будут иметь последствия на десятилетия вперед. Такое мнение режиссер Никита Михалков выразил в интервью политическому обозревателю "Вестей" Андрею Медведеву.

Я все время ставлю себя на место президента, пытаясь принять за него решение, как бы я поступил в конкретной ситуации, при том что обладаю информацией во сто крат меньше, чем он. Но я считаю, что это первый человек в нашей стране после Сталина, который понимает, что в такой по масштабу стране, как Россия, любой шаг, сделанный сейчас человеком, от которого зависит судьба страны, не может не соприкасаться с мыслью о том, к чему он приведет через 10 лет сказал Михалков

Ранее режиссер заявил, что россиян, которые покинули Россию с началом спецоперации, можно простить, если они признают свою ошибку.