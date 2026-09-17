Аксёнов заявил, что Путин детально вникает во все вопросы и анализирует ситуацию Аксёнов: Путин детально вникает во все вопросы и анализирует ситуацию

Москва17 сен Вести.Президент России Владимир Путин детально вникает во все вопросы, анализирует ситуацию и принимает решения, которые идут на пользу РФ. Об этом в эфире "Крым 24" заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

12 лет проработав под руководством президента могу сказать, что стране повезло на самом деле, что страной управляет Владимир Владимирович. Вникает сам до деталей во все без исключения вопросы, до 2-3 часов ночи на работе находится… У главы государства всегда есть геополитическая оценка любой ситуации, он гораздо глубже владеет любым вопросом... Принимает те решения, которые верны, которые правильны и которые на пользу нашей большой стране отметил руководитель региона

Он признался, что гордится возможностью работать под руководством российского лидера, всегда находится с ним на связи, а также подчеркнул, что Крым, как и другие субъекты РФ, никогда не остаются "один на один с проблемами".