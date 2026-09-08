Рябков: Путин на саммитах откровенно высказывается по украинскому вопросу

Рябков заявил, что Путин на саммитах откровенно высказывается по Украине Рябков: Путин на саммитах откровенно высказывается по украинскому вопросу

Москва8 сен Вести.Президент России Владимир Путин предельно откровенно высказывается по украинскому вопросу в ходе саммитов. Об этом рассказал замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков в интервью Аналитическому центру ТАСС.

По его словам, партнеры по БРИКС оценили подход российского лидера.

Путин на предыдущих саммитах высказывался, в том числе на открытых сегментах, не говоря уже о работе за закрытыми дверями, предельно откровенно сказал Рябков

Он также отметил, что участники БРИКС предлагают РФ содействие в урегулировании конфликта на Украине.

Между тем Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форма подчеркнул, что шансы на урегулирование украинского конфликта есть.