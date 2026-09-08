Москва8 сен Вести.Участники БРИКС предлагают Москве содействие в урегулировании конфликта на Украине. Об этом рассказал ТАСС заместитель министра иностранных дел России, шерпа в БРИКС Сергей Рябков.

Он отметил, что российская сторона с благодарностью воспринимает подобные инициативы.

Что касается Украины, то мы, действительно, чувствуем поддержку странами, входящими в БРИКС, наших усилий по нахождению решения этой трагической ситуации на здравой, сбалансированной, разумной основе. Это полностью отвечало бы нашим коренным интересам. За истекшее время многие участники БРИКС предлагали содействие сказал Рябков

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что БРИКС не может играть роль посредника в переговорах России и Украины. При этом он уточнил, что страны-участники объединения по отдельности готовы оказывать содействие.