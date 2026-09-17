Аксёнов: благодаря решениям президента Крым защищен от наземных операций Аксёнов: благодаря решениям президента Крым защищен от наземных операций

Москва17 сен Вести.Благодаря решениям президента РФ Владимира Путина Крым защищен от наземных наступательных операций, заявил глава республики Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24". Фрагменты выступления он опубликовал в своем канале в мессенджере MAX.

Решения, которые принял наш лидер, гарантированно обезопасили Крым от наземных наступательных операций подчеркнул Аксёнов

Говоря о защите неба, глава Крыма сообщил, что минимум 95% вражеских беспилотников сбиваются мобильными огневыми группами (МОГ), средствами ПВО и РЭБ.

Военные, сотрудники силовых и правоохранительных структур работают в плотном взаимодействии, обеспечивая безопасность крымчан, указал он.

"Ждунов" и предателей Аксёнов предупредил: все ответят по закону, прощения не будет никому.