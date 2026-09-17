Аксёнов потерял счет попыткам покушений на него со стороны вражеских спецслужб Глава Крыма Аксёнов потерял счет попыткам покушений вражеских спецслужб на него

Москва17 сен Вести.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сбился со счета по количеству попыток покушений на него со стороны украинских спецслужб. Об этом он заявил в эфире телеканала "Крым-24".

Покушения - сбился со счета, сколько они на меня их готовили… Находятся всегда такие люди, которые … принимают для себя решение вступить на эту тропу. В любом случае они должны понимать: тропа короткая, она оборвется и закончится для них плохо сказал руководитель региона, подчеркнув, что всех причастных к сотрудничеству с вражескими спецслужбами ждет наказание

В эфире телеканала Аксёнов также заявил, что президент России Владимир Путин детально вникает во все вопросы, анализирует ситуацию и принимает решения, которые идут на пользу РФ.