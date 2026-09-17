Москва17 сенВести.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сбился со счета по количеству попыток покушений на него со стороны украинских спецслужб. Об этом он заявил в эфире телеканала "Крым-24".
Покушения - сбился со счета, сколько они на меня их готовили… Находятся всегда такие люди, которые … принимают для себя решение вступить на эту тропу. В любом случае они должны понимать: тропа короткая, она оборвется и закончится для них плохосказал руководитель региона, подчеркнув, что всех причастных к сотрудничеству с вражескими спецслужбами ждет наказание
В эфире телеканала Аксёнов также заявил, что президент России Владимир Путин детально вникает во все вопросы, анализирует ситуацию и принимает решения, которые идут на пользу РФ.