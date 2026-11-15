Михалков рассказал, для чего России спецоперация Михалков: СВО нам Бог послал для того, чтобы очнуться самим

Москва15 ноя Вести.Специальная военная операция была послана России Богом для того, чтобы она очнулась. Такое мнение выразил народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков в интервью ИС "Вести".

Он ответил на вопрос журналиста, сильно ли изменила спецоперация Россию.

Очень. Я уже говорил не раз, я понимаю, что это спорная точка зрения, но я считаю, что СВО нам Бог послал для того, чтобы очнуться самим. И то мы не совсем очнулись. И то мы своей определенной частью питаем надежды, что все будет по-старому как было – Куршевель, Бали и так далее. Ничего в этом плохого нет. Но мобилизация страны – это верность тем, кто за тебя воюет. Человек с автоматом в руках в окопе на передовой, он должен знать, что за ним стоит страна, он должен знать, кого он защищает. И он должен понимать, что он защищает тех, кто ему за это благодарен и хочет ему помочь сказал Михалков

По словам режиссера, если в тылу жизнь останется как "сплошной праздник", словно ничего не происходит, то это гибельно для духа воинов.

Ранее Михалков обратил внимание на то, что компромиссы по Украине невозможны. По его мнению, это станет предательством жертв.