Михалков объяснил, для чего России была послана спецоперация Михалков: СВО поможет народу России разобраться в истинных ценностях

Москва7 окт Вести.Господь послал России специальную военную операцию, чтобы ее народ "очнулся" и смог разобраться в истинных ценностях. Такое мнение в беседе с RT высказал режиссер народный артист РСФСР Никита Михалков.

Он назвал опасной ситуацию, когда жизнь начинает мериться количеством и качеством развлечений.

Я уже говорил это, я понимаю, что эта фраза довольно странная, но нам Господь послал СВО, чтобы мы очнулись, чтобы мы поняли, чего стоят настоящие ценности и каковы они сказал Михалков

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна довести спецоперацию до конца так, чтобы никто не попытался отменить или пересмотреть ее итоги.