Москва7 октВести.Господь послал России специальную военную операцию, чтобы ее народ "очнулся" и смог разобраться в истинных ценностях. Такое мнение в беседе с RT высказал режиссер народный артист РСФСР Никита Михалков.
Он назвал опасной ситуацию, когда жизнь начинает мериться количеством и качеством развлечений.
Я уже говорил это, я понимаю, что эта фраза довольно странная, но нам Господь послал СВО, чтобы мы очнулись, чтобы мы поняли, чего стоят настоящие ценности и каковы онисказал Михалков
Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна довести спецоперацию до конца так, чтобы никто не попытался отменить или пересмотреть ее итоги.