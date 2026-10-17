Москва17 окт Вести.Режиссер Никита Михалков в интервью политическому обозревателю "Вестей" Андрею Медведеву обратился к тем, кто находится в состоянии тревожности и неуверенности насчет будущего России.

Я могу сказать только одно: ты уверен, что вместо того, что тебе сейчас не нравится, если оно исчезнет, придет нечто, что тебе понравится? Просто вопрос. Например, мирное соглашение, прекратилась война, остановили полеты, ракетные атаки, прекратили войну. Мы что, предполагаем, что англичане перестанут гадить? Мы же знаем про Карла Маркса и Фридриха Энгельса только то, что нам преподавали, то, чем восхищался Владимир Ленин. А что они на самом деле писали про нас, и один, и другой вместе с Герценом? Как Герцен ждал, чтобы мы отдали англичанам Крым… Это вас устроит? Вы что, станете хозяевами своей жизни? Вам что, не придется подделываться под то, чего вы не хотите? А будет поздно сказал Михалков

Он добавил, что русский народ когда-то очень сплотила Великая Отечественная война, так же, как сейчас, например, иранцев сплотило противостояние с США.