Москва17 окт Вести.Режиссер Никита Михалков в интервью политическому обозревателю "Вестей" Андрею Медведеву рассказал об идее создавать в России национальные факультеты кино.

Я убежден абсолютно, что нужно создавать национальные студии. Даже не студии, а национальные факультеты той или другой республики, той или другой национальности, населяющей нашу страну. Чтобы обучать комплексно: режиссер, оператор, сценарист, актеры. То есть съемочную группу сказал Михалков

По его словам, это имеет не только профессиональное значение, но и политическое.

В тех или других республиках, в малых народах, где возникает свой кинематограф, они этим живут. И они осознают, что, делая свое, они все равно являются одним из бриллиантов в короне нашего государства. Они самостоятельны, но они вместе. Они с нами. Мы с ними. Это одно целое при том, что это совершенно разные культуры отметил режиссер

Ранее Никита Михалков сообщил о работе над сценарием для нового фильма.