Никита Михалков заявил о работе над сценарием для своего фильма

Михалков сообщил о работе над сценарием для нового фильма Никита Михалков заявил о работе над сценарием для своего фильма

Москва16 сен Вести.Режиссер, народный артист РСФСР и художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никита Михалков сейчас работает над сценарием для своего нового фильма. Об этом он рассказал во время сбора труппы культурного учреждения.

Михалков обратился к залу, в котором находились артисты театра, передает ТАСС.

Хочу поделиться тем, что пишу сценарий для своего фильма сказал Михалков

Детали своего нового проекта режиссер раскрывать не стал.

В августе в рамках Международного буддийского форума в Туве Михалков выразил мнение о том, что фильм для режиссера должен быть "исповедью пред Богом". Своих студентов, как заметил Михалков, он учит тому, что они на должности режиссеров должны "быть еще и драматургами".