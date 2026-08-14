"Не могу молчать": почему Бортко прервал 10-летнее молчание ради фильма "Сталин" "Звезды сошлись": Бортко о возвращении после 10 лет режиссерского молчания

Москва14 авг Вести.Российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Бортко в интервью Владимиру Соловьёву для "Соловьёв Live", рассказал, что побудило его прервать 10-летнее режиссерское молчание и начать снимать фильм "Сталин", сообщает ИС "Вести".

По его словам, реализация творческого замысла стала возможной, когда совпало его искреннее желание высказаться, поддержка единомышленников и наличие необходимого финансирования.

Понимаете, очень красивые слова - так сказать "не могу молчать". Это так молчал-молчал, а потом вдруг сказал: "Нет, не могу молчать" и начал говорить. Мне хотелось, чтобы мое желание говорить совпадало еще с разными людьми, понимаете? Я режиссер - мое дело кричать: "Мотор!". А вот все остальное должны быть люди, которые, во-первых, а) верят в мои идеи, которые в данном случае мы с вами, по-моему, разделяем; б) еще деньги на это дают. Деньги кино — вещь недешевая. Значит нашлись люди, которые вот вместе сейчас разделяют эту самую идею. Поэтому и вот не могу молчать, и случилось через 10 лет – звезды сошлись, а до этого 10 лет не случалось рассказал Бортко

Он объяснил, что несмотря на активную публичную деятельность, творческому человеку необходим период внутреннего накопления и переосмысления, чтобы сформировать свою уникальную художественную вселенную.

Вот оно и накапливалось, копилось, копилось, копилось. … Я сейчас с удовольствием занимаюсь извлечением этих накоплений из собственной души и перевожу это в дело. Раньше называлось в пленку, а теперь в электронные кассеты [в цифру]. Вот этим я и занимаюсь сейчас рассказал режиссер

Съемки четырехсерийного фильма "Сталин" закончились в середине лета 2026 года. Скоро зрители смогут его увидеть в онлайн кинотеатрах. Роль Сталина исполняет заслуженный артист России Игорь Миркурбанов. Кроме него, в картине заняты: Виктор Сухоруков, Александр Яцко, Кристина Бабушкина, Александр Самойленко, Павел Чинарев, Александр Семчев, Семен Стругачев, Юлия Рутберг, Анна Ковальчук и другие актеры.

Ранее режиссер Владимир Бортко рассказал, что сценарий к фильму "Сталин" был написан еще 15 лет назад, но снять его в то время не представлялось возможным.

По его словам, фильм об Иосифе Сталине – это не столько биография, сколько зеркало, отражающее механизмы власти, тяжесть победы и личную трагедию человека, чье имя стало синонимом целой эпохи.