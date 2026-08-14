Москва14 авг Вести.Российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Бортко в интервью Владимиру Соловьёву для "Соловьёв Live", подчеркнул, что обстоятельства кончины советского лидера Иосифа Сталина до сих пор остаются предметом дискуссий, что и побудило его уделить особое внимание этой теме в своей четырехсерийной киносаге "Сталин", сообщает ИС "Вести".

Режиссер убежден, что смерть Иосифа Сталина была насильственной и стала результатом заговора его ближайшего окружения, которое решило устранить советского лидера, почувствовав угрозу собственной власти после XIX съезда КПСС.

Я лично считаю, что да, его убили. Странно, что просто приходит охранник, тот самый Хрусталев [Иван Васильевич, сотрудник органов госбезопасности, дежуривший на даче Сталина в день его смерти], который и говорит: "Вы знаете, хозяин сказал всем спать. Можете завтра не будить его, он будет спать". Как такое возможно? А что было завтра? А завтра нашли труп. Ну, не совсем труп, он еще мучился, но ... возможно, что и отравили. Да, целая команда работала, я бы сказал, у меня и это отражено в фильме. ... Были отодвигания Сталиным от власти ближайшего его окружения. Это был девятнадцатый съезд партии. Сталин: "Вас больше не нужно, товарищ Микоян [Анастас Иванович, заместитель председателя Совнаркома], вы работаете плохо, вы ничего не знаете. … Это что? Более того, не нужен генеральный секретарь, политбюро не нужно. Это было сказано на пленуме после девятнадцатого съезда. На девятнадцатом съезде он произнес приговор. Я думаю, что в этом-то все и дело и было. Так оно и случилось. Официально об этом никто не говорит. Я не называю точно, бутылка с "Боржоми" ли, которым его отравили, - этого нет. Я лишь пытаюсь показать материалы, которые мои коллеги (я не один писал сценарий, там было достаточно много историков, сталинистов, поистине любящих этого человека), которые мне давали материалы, которые я использовал в фильме рассказал Бортко

Съемки четырехсерийного фильма "Сталин" закончились в середине лета 2026 года. Скоро зрители смогут его увидеть в онлайн кинотеатрах. Роль Сталина исполняет заслуженный артист России Игорь Миркурбанов. Кроме него, в картине заняты: Виктор Сухоруков, Александр Яцко, Кристина Бабушкина, Александр Самойленко, Павел Чинарев, Александр Семчев, Семен Стругачев, Юлия Рутберг, Анна Ковальчук и другие актеры.

Ранее он рассказал, что его картина — это попытка взглянуть на историю страны, начиная с 1924 по 1953 годы и проанализировать масштабные вызовы, с которыми она столкнулась и преодолела под руководством Иосифа Сталина. Особое внимание он уделил роли "вождя народов" как фигуры, оказавшей определяющее влияние на жизнь каждого гражданина страны.