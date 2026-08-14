"Человек на своем месте": Бортко о сталинском управлении Режиссер Бортко о Сталине: это был человек, который работал на своем месте

Москва14 авг Вести.Российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Бортко в интервью Владимиру Соловьёву для "Соловьёв Live", объяснил, какие черты характера советского лидера считает ключевыми и что вдохновило его на создание киносаги "Сталин", сообщает ИС "Вести".

Все, что я снимаю, простите меня ради бога, уважаемые зрители, но я в какой-то степени снимаю и сам про себя. Мне трудно сказать, когда я снимаю столь великую фигуру, как Сталин, тем не менее какие-то вещи я бы хотел рассказать несколько по-новому, потому что какое восприятие Сталина у многих: трибуна, фронты. … А что за этим стояло? Бессонные ночи. Это был человек, работающий на своем месте. И лучше его, честно говоря, трудно представить кого-либо на этом месте. Работа была адова, что называется. Вот, которую сделать было практически невозможно рассказал режиссер

В ходе беседы Владимир Бортко выразил свое отношение к исторической дискуссии вокруг личности Иосифа Сталина. Режиссер отметил, что считает практику двоемыслия менее опасной, чем полное отрицание исторического контекста. В качестве примера предвзятости он привел статью в "Википедии", содержание которой охарактеризовал как недостоверное и одностороннее. По мнению Бортко, игнорирование достижений советского периода в угоду исключительно критической повестке является необоснованным.

Двоемыслие, кстати, не очень пугает, ибо это все-таки мысль, а отрицание пугает. Нет там ничего хорошего. Я перед встречей прочитал в "Википедии" о Сталине. О, Боже мой, что там написано про товарища Сталина. Да чушь собачья! Абсолютная чушь! То есть, все только плохо, хорошего ничего, а кто же все сделал, друзья мои? Товарищ Сталин, который принял страну практически уже несуществующую, абсолютно, оставил на пике могущества - сверхдержаву. Оцениваем мы всегда по деяниям таких. Абсолютно точно. Да, по поступкам их узнаете - сказано не нами и сказано верно. А читал он сколько – по 500 страниц в день. И оставлял засаленные страницы и пометки. То есть читал, не только читал, но воспринимал прочитанное, сказал бы я так рассказал Бортко

Съемки четырехсерийного фильма "Сталин" закончились в середине лета 2026 года. Скоро зрители смогут его увидеть в онлайн кинотеатрах. Роль Сталина исполняет заслуженный артист России Игорь Миркурбанов. Кроме него, в картине заняты: Виктор Сухоруков, Александр Яцко, Кристина Бабушкина, Александр Самойленко, Павел Чинарев, Александр Семчев, Семен Стругачев, Юлия Рутберг, Анна Ковальчук и другие актеры.

Ранее режиссер пояснил, чем обусловлен его интерес к личности Сталина, а также приоткрыл завесу, каким предстанет этот неоднозначный исторический деятель на экране многосерийного фильма. По его словам, можно спорить о цене, о методах управления государством в эпоху Сталина, но если взять результат на входе и результат на выходе, ни один руководитель государства не прошел такую амплитуду от сохи до атомной бомбы, от безграмотности до всеобуча, от окруженной крепости до сверхдержавы, заявил Бортко.