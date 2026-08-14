Москва14 авг Вести.Единство многонационального государства как в СССР, так и в России держится исключительно на сильной личности лидера, который, понимая и учитывая уникальные особенности каждого народа, объединяет их в единое целое. Именно эту мысль российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Бортко передает в своем новом фильме "Сталин". Об этом он рассказал в интервью Владимиру Соловьёву для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Государственность в СССР и России опирается на лидерский фактор как основу национального единства. Сталинская политика строилась на уважении к самобытности народов, включая признание заслуг русских, грузин и евреев. Важно отметить, что тезис о подготовке Сталиным массовой депортации еврейского народа является исторически недостоверным, считает Владимир Бортко

Власть в СССР, в России она держится исключительно и только на личности, которые объединяет, конечно, народы и все остальное. Сталин ценил представителей всех национальностей и выделял в каждой национальности лучшее. Это чрезвычайно важно. Каждая нация имеет свои, я бы сказал, характеристики. Например, русские, они талантливые, но несколько, я бы сказал, неподвижные, они и сами себя не любят. Грузины театральны. Евреи умны, но пытаются, так сказать, все время всех своих простить за все это дело. Но мы должны, зная каждый народ, делать единым абсолютным государством в народе, понимая того, что не бывают разным, они все разные, они по-своему хороши. Это все нужно определять. Да, мы должны быть единым народом, но все равно мы понимаем, что мы разные немножко. И именно поэтому роль личности, которая стоит во главе, которая является центральной фигурой, скрепляющей все это пространство. А изгнание еврейского народа не предусматривалось Сталиным совершенно, я это знаю точно. Если посмотреть на количество сталинских премий, то мы увидим, что, извините меня, пожалуйста, еврейский народ, мягко говоря, не обижен - шесть премий заявил Бортко

Съемки четырехсерийного фильма "Сталин" закончились в середине лета 2026 года. Скоро зрители смогут его увидеть в онлайн кинотеатрах. Роль Сталина исполняет заслуженный артист России Игорь Миркурбанов. Кроме него, в картине заняты: Виктор Сухоруков, Александр Яцко, Кристина Бабушкина, Александр Самойленко, Павел Чинарев, Александр Семчев, Семен Стругачев, Юлия Рутберг, Анна Ковальчук и другие актеры.

Ранее он подчеркнул, что его новый четырехсерийный фильм сфокусирован не на культе личности главного героя, а на феноменальном историческом рывке СССР, который превратился из отсталой аграрной страны в могущественную мировую державу под руководством советского лидера. Владимир Бортко пояснил, чем обусловлен его интерес к личности Сталина, а также приоткрыл завесу, каким предстанет этот неоднозначный исторический деятель на экране многосерийного фильма.