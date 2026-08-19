Москва19 авгВести.Фильм для режиссера должен быть "исповедью пред Богом". Такое мнение выразил режиссер Никита Михалков на пресс-конференции в рамках Международного буддийского форума в Туве.
По его словам, он учит своим студентов тому, что они на должности режиссеров должны "быть еще и драматургами".
Прежде увидеть и наполнить (фильм содержанием. - Прим. ред.), чтобы это было всем интересно, чтобы было вашей исповедью пред Господом Богом, пред тем, в кого ты веришьсказал Михалков
В Кызыле с 17 по 20 августа проходит Международный буддийский форум "Буддизм в диалоге культур: будущее человечества". О значении форума рассказал ИС "Вести" востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.
Ранее режиссер Дарья Лебедева в комментарии ИС "Вести" рассказала, как снимать оригинальные фильмы про любовь.