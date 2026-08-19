Михалков считает, что фильм для режиссера должен быть "исповедью пред Богом"

Михалков заявил, что фильм для режиссера должен быть "исповедью пред Богом" Михалков считает, что фильм для режиссера должен быть "исповедью пред Богом"

Москва19 авг Вести.Фильм для режиссера должен быть "исповедью пред Богом". Такое мнение выразил режиссер Никита Михалков на пресс-конференции в рамках Международного буддийского форума в Туве.

По его словам, он учит своим студентов тому, что они на должности режиссеров должны "быть еще и драматургами".

Прежде увидеть и наполнить (фильм содержанием. - Прим. ред​​​.), чтобы это было всем интересно, чтобы было вашей исповедью пред Господом Богом, пред тем, в кого ты веришь сказал Михалков

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