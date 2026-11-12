Москва12 ноя Вести.Кинопремия "Бриллиантовая бабочка" состоялась, став окном для настоящего, но неизвестного кино, о котором захочет узнать мир. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" кинорежиссер, народный артист РСФСР, идейный вдохновитель Евразийской киноакадемии и "Бриллиантовой бабочки" Никита Михалков.

Вторая церемония вручения премии Евразийской академии кинематографических искусств "Бриллиантовая бабочка" прошла 12 ноября в Москве в главном зале театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова".

Она взлетела, она летит. Было 49 картин, по-моему, 19 претендующих стран. Самое главное - это не стало каким-то искусственным образованием: давайте сделаем вот это, и хватило, так сказать, запаса инерции на одно, а потом оно все расплылось. Это совершенно не так. Мало того, это как бы самоумножается. Стоит только вспомнить, что второй раз под крылом "Бабочки" мы провели эту сессию с молодыми режиссерами, из пятидесяти выбрали десять человек из восьми стран - совсем разных, с разных континентов. Кто-то из Китая, с Кубы, из Пакистана, наших, белорусов подчеркнул Михалков

По его словам, участники в течение трех недель прослушивали мастер-классы мастеров, которые преподают в академии, "и я читал им мастер-класс".

У них было времени минимум для того, чтобы снять свою работу - трехминутную работу! Снять трехминутную работу, в которой был бы смысл и художественный, уровень намного труднее, чем пять сезонов сериала. Это огромная концентрация способностей, знания кино, смыслов, которые ты хочешь выбрать. Я посмотрел эти картины — это настоящее кино: с пластикой кино, с наполнением кадра, с вниманием к деталям и так далее сказал режиссер

Картины, которые получили призы, обязаны быть в прокате в своих странах, указал режиссер.

Их показали в Сербии, в Индии, в Белоруссии, еще где-то. Это - окно для неизвестного кино. Не, так сказать, артхаусного неизвестного, а неизвестного кино, которое выражает образ мыслей и чувств человека, живущего в конкретной стране. И то, что об этом узнает мир и понимает, что есть другое кино - не только "Бэтмен". Есть кино, в которое человек вкладывает то, что он чувствует, то, что его волнует. Он не думает о зрителе, сколько он соберет денег. Он снимает, он высказывается. Вот кино-высказывание — это и есть то, чего мы хотим добиться и что мы хотим, чтобы увидел мир. И для этого существует ккадемия и "Бабочка" сказал Михалков

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ИС "Вести" отметила: лауреаты кинопремии "Бриллиантовая бабочка" увозят с собой частичку России, при этом материальная составляющая их награды работает в том числе и на экономику нашей страны.