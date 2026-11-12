Москва12 ноя Вести.Лауреаты кинопремии "Бриллиантовая бабочка" увозят с собой частичку России, при этом материальная составляющая их награды работает в том числе и на экономику нашей страны, заявила в интервью ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Церемония вручения премии Евразийской академии кинематографических искусств "Бриллиантовая бабочка" состоялась в Москве в главном зале театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова".

Те конкурсанты, которые получают первую премию и другие призы, увозят по-настоящему частичку России в виде настоящего бриллианта, представляете? Мало того - инвестиционного качества. Могут и продать, а могут оставить себе, могут сделать украшения, могут передавать по наследству как реликвию. То есть это такая тоже отличительная, удивительная черта этой кинопремии, в которой сочетаются вот такие наши традиции и при этом уважительное отношение к тем, кого мы приглашаем отметила Захарова

Она уточнила вопрос материальной стороны премии.

Ведь эти деньги остаются в России. Ведь приз вручается алмазами нашей страны, при этом сама материальная сумма, то есть денежная сумма, идет тем, кто их добывает, тем, кто их обрабатывает и так далее. То есть это такая, знаете, уникальная схема, которая работает в том числе и на нашу страну подчеркнула Захарова

Также Захарова опубликовала в своем Telegram-канале новое селфи, поводом для которого стало посещение ею церемонии вручения кинопремии "Бриллиантовая бабочка".