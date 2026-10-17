Михалков: проведение "Бриллиантовая бабочки" за рубежом требует подготовки Михалков: для проведения "Бриллиантовой бабочки" за рубежом нужна подготовка

Москва17 окт Вести.Проведение российской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" за рубежом требует подготовки. В этом году церемония пройдет по-прежнему в Москве. В дальнейшем мероприятие может состояться, например, в Китае. Об этом заявил режиссер Никита Михалков в интервью политическому обозревателю "Вестей" Андрею Медведеву.

По его словам, сначала следует "дать сколок", по которому будет легче организовывать "Бриллиантовую бабочку".

Мы специально решили в этом году вновь проводить кинопремию в Москве. И, может быть, в следующем году. Хотя уже есть заявки от Китая, Индии, Ближнего Востока и Средней Азии заявил Никита Михалков

По его словам, сначала надо наладить механизм, чтобы все вопросы, которые возникают по ходу дела, были решены дома.

Потому что, когда мы отдаем "Бриллиантовую бабочку" на рассмотрение, скажем, Китаю, законы, по которым мы принимаем картины, должны оставаться теми же самыми. При том что жюри в любой стране – национальное, не международное. Рассматриваются картины, принимаются решения по призам Национальным комитетом Евразийской академии в стране, где он находится добавил он

"Бриллиантовая бабочка" отличается от европейских фестивалей, подчеркнул режиссер.

Раньше европейское кино определяло векторы развития глобального кинематографа. В современных реалиях европейское кино продолжает развиваться, но картины утратили прежний уникальный стиль, добавил Михалков.

"Бриллиантовая бабочка" является ключевым мероприятием Евразийской академии кинематографических искусств. Награды присуждаются в 12 номинациях, в том числе за лучший фильм, режиссуру, сценарий, операторскую работу, музыку и актерские работы.

Первая церемония награждения состоялась 27 ноября 2025 года. Тогда экспертный совет рассмотрел 34 фильма из 17 стран.