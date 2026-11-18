Безруков напомнил Юре Борисову, что в России есть свой аналог "Оскара"

Безруков намекнул Юре Борисову, что в России появился свой аналог "Оскара" Безруков напомнил Юре Борисову, что в России есть свой аналог "Оскара"

Москва18 ноя Вести.В России теперь есть собственная кинонаграда - "Бриллиантовая бабочка", напомнил народный артист России Сергей Безруков артисту Юре Борисову, дважды номинированному на американскую премию "Оскар".

Безруков поблагодарил народного артиста России, кинорежиссера Никиту Михалкова за предложение создать Евразийскую киноакадемию и учредить кинопремию "Бриллиантовая бабочка". Условием отбора и присуждения этой кинопремии является соответствие нравственным и общечеловеческим ценностям, подчеркнул Безруков.

Про дом, про семью, про Родину. На своем родном языке любой страны, с любовью к своей родной культуре. Это ли не объединяет всех нас? Поэтому у бабочки очень высокий полет. Весь мой спич посвящен Юре Борисову. Юра, у нас есть свой "Оскар" теперь отметил Безруков

Артист подчеркнул, что искренне рад успехам Борисова и его международному признанию.

Актриса театра и кино Ксения Алферова в интервью ИС "Вести" заявила, что кинопремия "Бриллиантовая бабочка" возникла очень своевременно. В свою очередь артист Милош Бикович отметил, что эта премия дает толчок тем народам, у которых богатая история, но нет возможности продвигать свое кино.

Церемония вручения награды "Бриллиантовая бабочка" состоялась 12 ноября в московском театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова". В этом году на премию претендовал 41 фильм из 19 стран.

Премия учреждена в 2025 году Российским фондом культуры и Минкультом по предложению Михалкова.