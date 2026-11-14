Москва14 ноя Вести.Посещение зарубежными кинематографистами ключевого мероприятия Евразийской академии кинематографических искусств "Бриллиантовая бабочка" очень важно. Это может послужить основой для совместных проектов с представителями российского кино. Такое мнение высказала ИС" Вести" министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Мне кажется…, "Бриллиантовая бабочка" - это не повод биться друг с другом, а повод радоваться большому международному событию… К нам в гости приезжают наши коллеги. Пусть возможность победить на "Бриллиантовой бабочке" представителей национального кинематографа лучше станет поводом для дальнейшего совместного производства, для возможности трудиться вместе, создавать свои шедевры в уникальных странах поделилась Любимова

Ареал "Бриллиантовой бабочки" расширяется, указала министр. В нынешнем году число стран-участниц увеличилось до 19. В общей сложности на премию претендовал 41 фильм.