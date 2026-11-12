Михалков: хочу, чтобы фильмы с "Бриллиантовой бабочки" были востребованы в мире

Михалков рассказал, какого эффекта ждет от кинопремии "Бриллиантовая бабочка" Михалков: хочу, чтобы фильмы с "Бриллиантовой бабочки" были востребованы в мире

Москва12 ноя Вести.Одна из целей кинопремии "Бриллиантовая бабочка" - сделать фильмы своих соискателей востребованными в мире, заинтересовать ими жителей западных стран. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" кинорежиссер, народный артист РСФСР, идейный вдохновитель Евразийской киноакадемии и "Бриллиантовой бабочки" Никита Михалков.

Он рассказал, на какой эффект от кинопремии рассчитывает.

Я хочу, чтобы кино, которое мы рассматриваем, которые нам присылают сюда на соискание премии, стало бы востребованным в мире. Чтобы заинтересованные люди в мире - в европейском, скажем, и американском мире, и канадском мире и так далее, в западном мире - захотели узнать, что думают и как живут люди на Большом Юге, что такое Восток, что такое Азия, что такое Африка. Это принципиально важно. Это должно заинтересовать человека. Это картины, которые должны заинтересовать зрителя узнать что-то больше про ту страну, чей фильм он посмотрел сказал Михалков

Также режиссер назвал премию "Бриллиантовая бабочка" окном для настоящего, но неизвестного кино, о котором захочет узнать мир.