Москва17 октВести.В России учреждена кинопремия "Бриллиантовая бабочка". Данное мероприятие отличается от европейских фестивалей, заявил режиссер Никита Михалков в интервью политическому обозревателю "Вестей" Андрею Медведеву.
По его словам, на европейских кинофестивалях награды присуждаются "непрофессиональным" художественным произведениям. В "Бриллиантовой бабочке" применяются иные требования к отбору кинокартин. Так что, указал режиссер, отечественное мероприятие не стоит рассматривать как альтернативу западным.
"Бриллиантовая бабочка" - это не альтернатива "Оскару", это самостоятельная премия, которая родилась из необходимости поднять голову и встать в полный рост тому кинематографу, которому нет места, как правило, ни в Каннах, ни на "Оскаре", ни в зрительских залах кинотеатровзаявил Никита Михалков
То есть это кино Большого Юга, это кино евразийского пространства. Притом это дорогостоящая премия, имеющая серьезное материальное подтверждение своей награде, подчеркнул режиссер.
Он выделил главное: четко выработаны принципы, по которым может картина претендовать на награду.
Любая картина, которая захочет принимать участие в "Бабочке" из страны, не относящейся к евразийскому пространству, может быть принята для обсуждения, если она вписывается в критерии, которые мы ставим перед нашими коллегами-кинематографистамисказал Никита Михалков
"Бриллиантовая бабочка" - ключевое мероприятие Евразийской академии кинематографических искусств. Награды присуждаются в 12 номинациях, в том числе за лучший фильм, режиссуру, сценарий, операторскую работу, музыку и актерские работы.
Первая церемония награждения состоялась 27 ноября 2025 года. Тогда экспертный совет рассмотрел 34 фильма из 17 стран.