Москва17 окт Вести.В России учреждена кинопремия "Бриллиантовая бабочка". Данное мероприятие отличается от европейских фестивалей, заявил режиссер Никита Михалков в интервью политическому обозревателю "Вестей" Андрею Медведеву.

По его словам, на европейских кинофестивалях награды присуждаются "непрофессиональным" художественным произведениям. В "Бриллиантовой бабочке" применяются иные требования к отбору кинокартин. Так что, указал режиссер, отечественное мероприятие не стоит рассматривать как альтернативу западным.

"Бриллиантовая бабочка" - это не альтернатива "Оскару", это самостоятельная премия, которая родилась из необходимости поднять голову и встать в полный рост тому кинематографу, которому нет места, как правило, ни в Каннах, ни на "Оскаре", ни в зрительских залах кинотеатров заявил Никита Михалков

То есть это кино Большого Юга, это кино евразийского пространства. Притом это дорогостоящая премия, имеющая серьезное материальное подтверждение своей награде, подчеркнул режиссер.

Он выделил главное: четко выработаны принципы, по которым может картина претендовать на награду.

Любая картина, которая захочет принимать участие в "Бабочке" из страны, не относящейся к евразийскому пространству, может быть принята для обсуждения, если она вписывается в критерии, которые мы ставим перед нашими коллегами-кинематографистами сказал Никита Михалков

"Бриллиантовая бабочка" - ключевое мероприятие Евразийской академии кинематографических искусств. Награды присуждаются в 12 номинациях, в том числе за лучший фильм, режиссуру, сценарий, операторскую работу, музыку и актерские работы.

Первая церемония награждения состоялась 27 ноября 2025 года. Тогда экспертный совет рассмотрел 34 фильма из 17 стран.