Москва15 ноя Вести.Международная кинопремия "Бриллиантовая бабочка" – серьезное событие, которое позволяет участником многому научиться и взять пример у иностранных коллег. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал участник премии, режиссер из Белоруссии Дмитрий Сорока.

Он отметил, что в Белоруссии к данной премии относятся очень серьезно.

И для белорусских СМИ это очень серьезное событие. Многому можно поучиться. В принципе взять пример – это обучение и поиск новых технологических путей, чтобы улучшить производство в своих странах сказал Сорока

Продюсер Вакас Ризви из Пакистана уверен: кино – универсальный язык, если оно хорошее – его поймут в любой стране. Участие в премии для него большая честь.

Для нас это честь быть здесь, особенно для Пакистана. Мы – индийцы, пакистанцы, жители Бангладеш и Непала – тянемся к Азии, к той стороне. Это другие языки и другой регион, и связи у нас в основном тоже с бывшими советскими республиками в той части света. Три моих фильма выйдут в следующем году на евразийском рынке, сценарии уже заявлены. Честно говоря, языкового барьера сейчас нет. Если твой сценарий хорош, ты уже в игре подчеркнул он в интервью ИС "Вести"

12 ноября в Москве состоялась вторая церемония вручения награды Евразийской академии кинематографических искусств – международной кинопремии "Бриллиантовая бабочка". В 2026 году на эту премию претендовали фильмы из 19 стран, рассказала ранее министр культуры России Ольга Любимова.

"Бриллиантовая бабочка" была учреждена в России в 2025 году по инициативе Никиты Михалкова. Учредителями кинопремии являются Министерство культуры Российской Федерации и Российский фонд культуры.