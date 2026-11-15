Москва15 ноя Вести.Кинопремия "Бриллиантовая бабочка" возникла своевременно – в этот период словно что-то сломалось в мире, и это нужно было починить. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразила актриса театра и кино Ксения Алферова.

Он обратила внимание на то, что "Бриллиантовая бабочка" – это некоммерческий проект.

Как будто что-то где-то сломалось, и нужно это починить, и я понимаю, что она (премия. – Прим. ред.) очень своевременно возникла. Бриллиант, с одной стороны, это такой твердый камень, он сильный. Но бабочка – это как раз про вдохновение, про красоту, про легкость сказала Алферова

Церемония вручения награды "Бриллиантовая бабочка" состоялась 12 ноября в московском театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова". В этом году на премию претендовал 41 фильм из 19 стран. Сама премия была учреждена в 2025 году Российским фондом культуры и Минкультом РФ по инициативе Никиты Михалкова.

Ранее вдохновитель премии Никита Михалков отметил, что она стала окном для настоящего, но неизвестного кино, о котором захочет узнать весь мир.