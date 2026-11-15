Бикович о "Бриллиантовой бабочке": дает толчок для продвижения кино разных стран Милош Бикович: "Бриллиантовая бабочка" – толчок народам для продвижения кино

Москва15 ноя Вести.Премия "Бриллиантовая бабочка" дает толчок тем народам, у которых богатая история, но нет возможности продвигать свое кино. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил актер Милош Бикович.

Международная кинопремия "Бриллиантовая бабочка" была учреждена в России в 2025 году по инициативе Никиты Михалкова. Ее учредителями являются Министерство культуры Российской Федерации и Российский фонд культуры.

Когда вы можете посмотреть эфиопскую кинокартину? Очень важно, что эта премия именно дает толчок тем кинематографам и тем народам, у которых есть богатая история, богатый народный, национальный опыт существования, искренние попытки ответить на важные жизненные вопросы, но нет возможности продвигать свое кино отметил Бикович

12 ноября в Москве состоялась вторая церемония вручения награды Евразийской академии кинематографических искусств – международной кинопремии "Бриллиантовая бабочка". В 2026 году на эту премию претендовали фильмы из 19 стран, рассказала ранее министр культуры России Ольга Любимова.