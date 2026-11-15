Москва15 ноя Вести.У Востока очень богатая культура и есть свои традиционные ценности, кинопремия "Бриллиантовая бабочка" позволяет их показать всему миру. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" иранский кинорежиссер Маджид Маджиди.

Режиссер в прошлом году получил премию за вклад в мировой кинематограф, на полученную награду он снял новую картину, с которой и приехал в новом году.

У Востока очень богатая культура, и нам есть что показать. Традиционные ценности, которые есть в восточной культуре, мы можем продемонстрировать их всему миру. В этом и есть достоинство данной кинопремии. Все начиналось с Востока. Те цивилизационные основы, которые есть у нас на Востоке, этим мы и богаты отметил Маджиди

Церемония вручения награды Евразийской академии кинематографических искусств - международной кинопремии "Бриллиантовая бабочка" - состоялась 12 ноября в московском театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова". В этом году на премию претендовал 41 фильм из 19 стран. Сама премия была учреждена в 2025 году Российским фондом культуры и Минкультом РФ по инициативе Никиты Михалкова.