Москва17 окт Вести.Художественные качества кинематографа перестали быть основой западных кинопремий и фестивалей, заявил режиссер Никита Михалков в интервью политическому обозревателю "Вестей" Андрею Медведеву.

Сегодня и "Оскар", и Каннский фестиваль, и Венецианский фестиваль, и Берлинский фестиваль обесцветились и перестали быть яркими, справедливыми и спорными, но художественными наградами. Основой "Оскара" и возможностью его получить стало совсем не достоинство кинематографа, художественное значение картины, а только политическое ее звучание и поводы, по которым эта картина сделана. То, что пять "Оскаров" получает картина, которую я даже не могу оценивать как художественное произведение, оно просто непрофессионально сказал режиссер

По его словам, совсем иные ценности и ориентиры имеет учрежденная им международная кинопремия "Бриллиантовая бабочка", вручаемая в рамках Евразийской академии кинематографических искусств. При этом режиссер подчеркнул, что премия была придумана не как альтернатива "Оскару", а родилась из необходимости кинематографу "поднять голову и встать в полный рост".