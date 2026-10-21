Москва21 окт Вести.Режиссер Никита Михалков в эксклюзивном интервью политическому обозревателю "Вестей" Андрею Медведеву рассказал, какие страны хотят провести церемонию вручения премии "Бриллиантовая бабочка", как деградирует европейское киноискусство, в чем опасно доверять искусственному интеллекту и почему Запад все время пытается отменить российскую культуру.

В России учреждена кинопремия "Бриллиантовая бабочка". Данное мероприятие отличается от европейских фестивалей, заявил режиссер Никита Михалков.

По его словам, на европейских кинофестивалях награды присуждаются "непрофессиональным" художественным произведениям. В "Бриллиантовой бабочке" применяются иные требования к отбору кинокартин. Так что, указал режиссер, отечественное мероприятие не стоит рассматривать как альтернативу западным.

"Бриллиантовая бабочка" - это не альтернатива "Оскару", это самостоятельная премия, которая родилась из необходимости поднять голову и встать в полный рост тому кинематографу, которому нет места, как правило, ни в Каннах, ни на "Оскаре", ни в зрительских залах кинотеатров заявил Никита Михалков

То есть это кино Большого Юга, это кино евразийского пространства. Притом это дорогостоящая премия, имеющая серьезное материальное подтверждение своей награде, подчеркнул режиссер.

Он выделил главное: четко выработаны принципы, по которым может картина претендовать на награду.

Любая картина, которая захочет принимать участие в "Бабочке" из страны, не относящейся к евразийскому пространству, может быть принята для обсуждения, если она вписывается в критерии, которые мы ставим перед нашими коллегами-кинематографистами сказал Никита Михалков

"Бриллиантовая бабочка" - ключевое мероприятие Евразийской академии кинематографических искусств. Награды присуждаются в 12 номинациях, в том числе за лучший фильм, режиссуру, сценарий, операторскую работу, музыку и актерские работы.

Проведение российской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" за рубежом требует подготовки. В этом году церемония пройдет по-прежнему в Москве. В дальнейшем мероприятие может состояться, например, в Китае, отметил Никита Михалков.

По его словам, сначала следует "дать сколок", по которому будет легче организовывать "Бриллиантовую бабочку".

Мы специально решили в этом году вновь проводить кинопремию в Москве. И, может быть, в следующем году. Хотя уже есть заявки от Китая, Индии, Ближнего Востока и Средней Азии заявил Никита Михалков

По его словам, сначала надо наладить механизм, чтобы все вопросы, которые возникают по ходу дела, были решены дома.

Потому что, когда мы отдаем "Бриллиантовую бабочку" на рассмотрение, скажем, Китаю, законы, по которым мы принимаем картины, должны оставаться теми же самыми. При том что жюри в любой стране – национальное, не международное. Рассматриваются картины, принимаются решения по призам Национальным комитетом Евразийской академии в стране, где он находится добавил он

"Бриллиантовая бабочка" отличается от европейских фестивалей, подчеркнул режиссер.

Раньше европейское кино определяло векторы развития глобального кинематографа. В современных реалиях европейское кино продолжает развиваться, но картины утратили прежний уникальный стиль, добавил Михалков.

"Бриллиантовая бабочка" является ключевым мероприятием Евразийской академии кинематографических искусств. Награды присуждаются в 12 номинациях, в том числе за лучший фильм, режиссуру, сценарий, операторскую работу, музыку и актерские работы.

Первая церемония награждения состоялась 27 ноября 2025 года. Тогда экспертный совет рассмотрел 34 фильма из 17 стран.

Политика западных стран строится на боязни "встать в полный рост" и противостоять неразумным течениям. Такое мнение выразил режиссер Никита Михалков.

Когда понтифик предает заповеди Иисусовы и разрешает в храмах освящать церковным обрядом однополые браки (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), объясняя это тем, что все люди живые. Что это такое вообще для серьезного верующего католика в Испании или в Латинской Америке? Как это? А нет сил пока подняться и сказать: "Вы что?". И на этом бессилии строится вся политика мирового Запада. Они называют трусость толерантностью, беспомощность мультикультурализмом. Несчастные испанские женщины, которые орут в камеру, что они не могут так жить и боятся выйти из дома из-за мигрантов. Это же направляемое сатаной движение сказал Михалков

Он добавил, что Россия - единственная страна на европейском континенте, которая открыто заявила о неготовности считать западные извращения нормой.

Режиссер Никита Михалков рассказал, почему Запад все время пытается отменить российскую культуру.

Православное христианство сегодня к буддизму и исламу стало намного ближе, чем к католикам, хотя как бы вера в Иисуса Христа [должна объединять христиан]. Но там идет предательство символов веры и заповедей, они их подгоняют под тренд, повесточку глобального государства. А мы существуем сами… Именно поэтому мы не даем им покоя сказал Михалков

Он отметил, что Россия стала единственной европейской страной, которая отказалась считать искаженные западные ценности нормой и открыто заявила об этом.

Огромное количество стран и людей стоят за нами. У них нет мужества, сил и знания, как подняться против этого. Они стоят за нами, они выглядывают из-за занавески. Чем кончится? Мы одни. Но это не должно нас пугать. Потому что если мы будем другими, то нас не будет вообще подчеркнул режиссер

По словам Михалкова, Запад пытается отменить русскую культуру, чтобы получить доступ к ресурсам России.

Культура отменяется, и религия отменяется, потому что они являются препятствием к тому, чтобы достичь того, что не связано как бы с культурой и с религией. Это наши недра, пресная вода, леса, кислород. Это то, что очень скоро станет платиной и бриллиантами. Но для того, чтобы их взять, нужно сначала истребить то, на чем это держится, кому принадлежит считает режиссер

Ранее режиссер рассказал, что Господь послал России специальную военную операцию, чтобы ее народ "очнулся" и смог разобраться в истинных ценностях.

Патриотизм - высшая свобода, которую не нужно выбирать, она воспитана внутри человека его предками. Такое мнение режиссер Никита Михалков выразил в интервью политическому обозревателю "Вестей" Андрею Медведеву.

Для меня патриотизм - это когда при любых обстоятельствах, когда возникает выбор, ты интересы своего Отечества ставишь выше всех остальных интересов. Это даже не в том смысле, что раньше думай о Родине, а потом о себе. О себе думай, о семье. Но если иметь в виду интересы кого бы то ни было за порогом твоего дома, то интересы своего дома по ту сторону порога для тебя должны быть превыше всех остальных считает режиссер

По его мнению, понятие Родины и патриотизм относятся к категории высшей свободы, которую не надо выбирать.

Мои предки за меня все выбрали. У меня нет выбора, потому что он мне не нужен. Он сделан во мне моими предками, воспитанием [со стороны] родителей, ощущением себя частью того, что называется Россия. Туда входит и пейзаж, и погода, и глупость, и бомжи, и пьянство. Туда все входит. Но ты понимаешь: русский бомж, который никогда в жизни не читал Федора Достоевского, все равно человек Достоевского. Потому что он Достоевского не знает, а Достоевский его знает, и он про него пишет. И он все равно часть этой культуры, даже если он абсолютно бескультурный человек сказал Никита Михалков

В ходе этого интервью он также заявил, в частности, что у искусственного интеллекта нет "ни совести, ни стыда, ни понятия греха".

Также режиссер Никита Михалков заявил, что доверять искусственному интеллекту (ИИ) опасно.

Искусственный интеллект может помочь тебе найти любую информацию, любую цифру, но у него все равно нет ни исторической памяти, его личной исторической памяти, ни совести, ни стыда, ни понятия греха сказал режиссер

Он также отметил, что считает неприемлемым "оживление" уже умерших людей с помощью ИИ, в том числе для использования в кино.

Приход искусственного интеллекта, возможность снимать человека, который давно умер, и изобразить его со стопроцентной достоверностью, не испытывая ни чувства ответственности, ни греха, ни стыда, ни понимания того, что, может быть, он никогда этих слов бы не сказал - это все, так или иначе, то, что я лично называю бесовщиной, это разрушение сути, связи человека со вселенной, с Богом отметил Михалков

При этом использование ИИ для создания новых миров и усиления эффекта режиссер одобряет, но при одном условии, в том случае, если технология не становится самодавлеющей.