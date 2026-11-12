Москва12 ноя Вести.В 2026 году на кинопремию "Бриллиантовая бабочка" претендуют фильмы из 19 стран. Об этом ИС "Вести" рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

В этом году к претендентам на премию добавились картины из шести стран, уточнила она.

Для нас очень важно, что ареал обитания "Бриллиантовой бабочки" постепенно расширяется. У нас шесть новых стран-участниц в этом году, 19 стран всего присутствует сегодня. Представители национальной кинематографии этих стран сегодня с нами. 41 картина была отобрана и тщательно изучена членами жюри. Мы совсем скоро с вами узнаем, кто будет лучшим из лучших, в каких номинациях, жанры этих фильмов сказала Любимова

Она отметила, что участники премии, несмотря на все сложности логистики и непростую политическую обстановку в разных уголках мира, долетели до России, чтобы принять участие в мероприятии.

Кинопремия "Бриллиантовая бабочка", объединившая национальные киноиндустрии стран Евразийского пространства, была учреждена в 2025 году Министерством культуры России и Российским фондом культуры. Награды присуждаются в 12 номинациях, в том числе за лучший фильм, режиссуру, сценарий, операторскую работу, музыку и актерские работы.