Продюсер Ду Лян: в Китае любят российские фильмы за их особый жанр и душу

Стало известно, за что в Китае любят российские фильмы Продюсер Ду Лян: в Китае любят российские фильмы за их особый жанр и душу

Москва30 авг Вести.Китайские зрители любят российские фильмы за их особый жанр и душу. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил кинопродюсер из КНР Ду Лян на полях Открытой евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" в Пекине.

Я думаю [в Китае любят российские фильмы] за жанр фильма, и за как раз очень особенную русскую душу фильма. Потому что, например, фильмы "Движение вверх", "Т-34", и в том числе "Красный шелк" – не могут снимать голливудцы. Это чисто русское кино, и такие фильмы очень любят в Китае заявил кинопродюсер

В свою очередь продюсер китайского фильма "Против течения" Ли Кеке указала на схожесть эмоционального восприятия кинокартин в Китае и России.

Наши культурные традиции могут отличаться, но эмоциональные связи — едины. В России многие, кто смотрел наши фильмы, на мой вопрос, было ли им что-то непонятно, отвечали, что нет. Так что наши чувства и восприятие эмоций одинаковы заявила Ли Кеке

Накануне в Пекине стартовали кинопоказы шести фильмов из Китая, Сербии, Белоруссии, ЮАР, Венесуэлы и России - лауреатов Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Также с 27 августа в Пекине, Шанхае, Хух-Хото, Харбине и Хэйхэ проходит Фестиваль российского кино. В программу вошли такие премьеры 2025–2026 годов, как фильмы "Август", "Ангелы Ладоги", "Чебурашка 2", "Буратино", "Авиатор", "Литвяк", "Отец", а также специальная секция "Союзмультфильма". Фестиваль продлится до 2 сентября.