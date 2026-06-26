Москва26 июн Вести.Крупная китайская платформа покупает пакет из 25 российских микродрам (вертикальных сериалов с эпизодами по одной-полторы минуты - прим. ред.) из-за потребности в русскоязычном контенте.

Об этом ИС "Вести" рассказал основатель сервиса вертикальных сериалов Владимир Сивов.

Он отметил, что вместе со своей командой они первыми в России профессионально начали снимать микродрамы и запустили профильный стриминговый сервис.

Полтора года занимаемся съемкой микродрам. Мы были первыми, наверное, в России, кто профессионально начал снимать микродрамы. Мы выпустили свой сервис. Нам стали поступать заявки от китайских сервисов. Сейчас [мы] на этапе подписания контракта с еще одной крупной китайской платформой. Они забирают весь наш пакет - 25 микродрамм. Я думаю, что китайские и прочие платформы-сервисы видят, что приходит русскоязычная аудитория, и, соответственно, у них возникает необходимость в русскоязычном контенте