В Bloomberg рассказали, как китайские микродрамы обрели популярность Bloomberg: китайские микродрамы превратились в мировой рынок с оборотом $11 млрд

Москва1 авг Вести.Китайский формат микродрам с эпизодами продолжительностью в две-три минуты превратился в глобальную индустрию с оборотом 11 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

В материале говорится, что микродрамы рассчитаны преимущественно на просмотр со смартфонов и считаются самым быстрорастущим сегментом мобильного контента. По данным Sensor Tower, к апрелю 2026 года пользователи проводили в соответствующих приложениях в среднем 25 минут в день - на 85% больше, чем в январе 2025 года.

Первые такие сериалы появились в Китае примерно в 2018 году. К 2024-му их совокупные доходы превысили сборы китайского кинопроката, а в 2025-м объем выручки производителей достиг 11 миллиардов долларов. Так, по прогнозам, к 2030 году он может вырасти до 26 миллиардов долларов, пишут авторы публикации.

Популярность формата объясняется низкой стоимостью производства: съемки занимают менее двух недель, а бюджет серии может составлять десятки тысяч долларов. Основной аудиторией остаются женщины от 18 до 35 лет, а крупнейшим рынком сбыта стали США – на них пришлось 37% покупок внутри приложений с микродрамами в начале 2026 года.