Жители Китая меняют электрокары в среднем через 1,8 года после покупки

Средний срок владения электромобилем в Китае составил всего 1,8 года Жители Китая меняют электрокары в среднем через 1,8 года после покупки

Москва12 июл Вести.Средний срок владения электромобилем у одного хозяина в Китае составляет всего 1,8 года. Для сравнения, классические машины с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) остаются в пользовании в среднем на 8,2 года.

Об этом сообщает издание China Press со ссылкой на совместный отчёт Китайской ассоциации производителей автомобилей и Hejun Consulting. Столь быстрая смена владельцев связана со стремительным развитием технологий. Электрокары, выпущенные всего два-три года назад, уже уступают новинкам по запасу хода, скорости зарядки и производительности процессоров.

Как отмечает Bloomberg, удержание машин усугубляется и высоким уровнем амортизации: за три года эксплуатации электромобиль теряет в цене в среднем 43,35%, что значительно превышает показатели бензиновых аналогов.

Основной аудиторией электрокаров выступает молодёжь в возрасте до 35 лет, ценящая интеллектуальные опции и цифровые возможности. По данным китайской платформы Dongchedi, 43% владельцев готовы приобрести новую модель исключительно ради доступа к более современным технологическим решениям.