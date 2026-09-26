Любимова: суждение о том, что кинематограф РФ оторван от мирового, неверно Любимова: невозможно говорить, что российский кинематограф оторван от мирового

Москва26 сен Вести.Говорить о том, что российский кинематограф оторван от мирового, невозможно. Об этом журналисту информационной службы "Вести" Александре Суворовой заявила министр культуры Ольга Любимова.

По словам главы Минкультуры, в эпоху научно-технологического прогресса, искусственного интеллекта и цифровизации российские кинематографисты снимают фильмы, учитывая мировые тенденции, но при этом сохраняют традиционные ценности.

Очень важно, что вне зависимости от жанров это соответствует нашим традиционно-нравственным ценностям. Вот это очень важно, что возрастной ценз соответствует возрастному цензу, что этика того, что происходит в кадре, соответствует действующему законодательству. Поэтому говорить, что сейчас российский кинематограф как-то оторван от мирового, невозможно в современном мире. Конечно, так или иначе, мы не живем в информационном вакууме и прекрасно знаем, что параллельно стоящего и нестоящего выходит в мировых кинопрокатных компаниях сказала Любимова

Ранее министр сообщила, что западные кинокомпании продолжают легально участвовать в российском кинопрокате, получая прокатные удостоверения.