Москва26 сен Вести.Так называемые музейные блокбастеры вызывают невероятный ажиотаж у россиян. Об этом журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказала министр культуры Ольга Любимова.

"Музейный блокбастер" стал термином. И в первую очередь он родился в недрах музеев, а не в блогерском каком-нибудь сообществе… Нам очень важно, что действительно музейные события стали невероятно важны не только для профессионального сообщества и для узкого круга ценителей, а действительно большие выставки вызывают невероятный ажиотаж отметила Любимова

По словам российского министра культуры, особенно тепло такие выставки встречают в регионах.

Я приведу пример потрясающего проекта, созданного вместе с Пушкинским музеем. И Третьяковская галерея сейчас продолжает его, когда импрессионисты отправляются по Сибири [в рамках выездного проекта]. Когда в Омске на выставке Третьяковской галереи стоит очередь. И это действительно очередь людей, которые радуются событию, которое происходит в Национальном, в главном музее региона. Это очень важно, когда открытию Пермской галереи радуется не только все профессиональное сообщество, радуется действительно невероятное количество людей добавила министр

Также она рассказала, какие выставки стоит посетить в ближайшее время.

Сейчас, вы знаете, 150-летие Союза театральных деятелей празднуем мы все вместе. И было большое открытие выставки, посвященной театру в нашей стране, в самом широком смысле этого слова. Более сотни музеев приняли участие. Так что, будет время, обязательно навестите и Санкт-Петербургский манеж. И буквально неделю назад Третьяковская галерея очень ярко представила свой большой выставочный сезон будущий. И очень серьезные экспозиции готовятся в Пушкинском музее… Очень яркие экспозиции у Петергофа всегда. Поэтому просто добро пожаловать в российские музеи, вам точно будет на что сходить заявила министр культуры РФ

Ранее Любимова рассказала, что опыт "Пушкинской карты" хотят перенять другие страны.