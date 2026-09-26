Москва26 сен Вести.Другие страны просят поделиться опытом создания электронной системы билетов и "Пушкинской карты". Об этом журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказала министр культуры Ольга Любимова.

Просят поделиться опытом, и в этом смысле мы с радостью делимся опытом, как делимся опытом нашей электронной системы билетов. Вы знаете, что наши все сборы, и количество билетов, и количество людей есть в системе ЕИС (Единая информационная система), и каждый, кто следит за тем, как развивается кино в нашей стране, от профессионального сообщества до самых, что ни на есть любителей, может такое приложение скачать. Например, мы с Казахстаном разработали эту систему. И это тоже очень важно. Все, что касается "Пушкинской карты" мы, конечно, делимся этим опытом. Это сложно, но в свое время по поручению президента "Пушкинская карта" была запущена в течение трех месяцев