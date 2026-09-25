Москва25 сен Вести.Успешные практики в сфере культуры нужно собирать и распространять. Заявил президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур, сообщает ТАСС.

Диалог авторитетных и молодых деятелей культуры, их идеи и решения должны быть доступны максимально широкому кругу специалистов в сфере культуры, считает Путин.

Безусловно, надо собирать и фиксировать успешные инициативы, собирать своего рода базу знаний для будущих проектов, размещать на едином информационном ресурсе стенограммы и видеозаписи с дискуссионных площадок форума, комментарии и интервью его участников и гостей. Они для нас очень нужны и важны отметил президент

Путин призвал готовить печатные издания, рассказывающие о таких культурных практиках, и отправлять как в российские регионы, так и в зарубежные страны.

Президент РФ пожелал форуму плодотворной работы, интересных дискуссий и встреч.

Ранее в интервью ИС "Вести" заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила о большой востребованности русской культуры в мире.

ХII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 24 по 26 сентября.