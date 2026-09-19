В Совфеде рассказали об инициативе учредить День фольклора В Совфеде предложили ввести почетное звание "Хранитель народных традиций"

Москва19 сен Вести.В Совете Федерации готовят к заседанию Госсовета пакет инициатив, в число наиболее востребованных вошли: учреждение Дня фольклора и введение почетного звания "Хранитель народных традиций". Об этом сообщила ИС "Вести" председатель Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Сенаторы продолжают формировать пакет предложений для представления президенту России в декабре. В их основу легли итоги десятого форума "Историко-культурное наследие России" и парламентских слушаний по вопросам сохранения наследия.

Многие решения, которые появились по итогам десятого историко-культурного форума и парламентских слушаний по этой теме, остаются актуальными. Поэтому такие предложения, как учреждение Дня фольклора, а во многих регионах, он уже отмечается 17 июля, и учреждение звания "Хранитель народных традиций", нам кажутся, очень востребованными перечислила Гумерова

Важное место в повестке занимает развитие инфраструктуры в сфере культуры и искусства, добавила она.

Актуальными остаются и вопросы оснащения музыкальными инструментами наших средних профессиональных образовательных учреждений в сфере искусств и наших клубных учреждений. О такой же потребности говорили наши народные коллективы, которые располагаются в сельских и городских домах культуры отметила сенатор

Она также обратила внимание, что много законодательных инициатив комитета стали законами. Среди них - особые подходы к объектам культурного наследия, которые являются многоквартирными жилыми домами. Кроме того, появилась специальная информационная платформа, где собираются сведения для инвесторов об объектах культурного наследия, нуждающихся в реставрации и восстановлении.