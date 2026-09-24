Москва24 сен Вести.Концепция развития музеев – стратегический документ, который является очень современным. Об этом ИС "Вести" рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова.

Она добавила, что в концепции затронуты важные в работе музеев вещи, касающиеся работы с искусственным интеллектом, а также реставрации.

Это сейчас стратегический документ, концепция развития музеев. И он очень своевременный, потому что был серьезный запрос от отрасли на подобный документ – это концепция, которая повлечет за собой программу развития музеев, то есть которая отталкиваться будет от концепции. Концепция написана по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И отрадно, что в ней затронуты те вещи, которые особенно важны и нужны в нашей работе. Это то, что касается реставрации, то, что касается работы с искусственным интеллектом, то, что касается всего того, чем мы живем. Важнейшие темы и вопросы там отражены. Это работа с ветеранами специальной военной операции заявила Галактионова

Ранее сообщалось о планах создания школы реставраторов в РФ. В ней будут преподавать действующие мастера со всей страны.