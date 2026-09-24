Галактионова рассказала в каких странах пройдут выставки картин из Третьяковки Галактионова назвала страны, в которых пройдут выставки картин из Третьяковки

Москва24 сен Вести.В планах у Третьяковской галереи выставки в Казахстане, Китае и Гонконге. Об этом ИС "Вести" рассказала генеральный директор галереи Ольга Галактирнова.

Она подчеркнула, что Третьяковка сохраняет контакты и с недружественными странами. Галактионова обратила внимание на то, что русскую культуру отменить невозможно.

Что касается недружественных стран, музейное сообщество продолжает общаться. Контакты культур и русскую культуру отменить нельзя. Это понимает любой человек, который связан с искусством и с культурой в мире, человек, который этим занимается. Поэтому, конечно, контакты есть. Они рабочие, профессиональные пояснила Галактионова

Гендиректор Третьяковки добавила, что любимым партнером галереи остается Белоруссия.

Что касается дружественных стран, стран-БРИКС, я могу сказать, что в ближайшее время у нас открывается выставка в Казахстане, запланированы две выставки в Китае и выставка в Гонконге. То есть это на ближайшее время. Также в постоянном режиме идут переговоры с другими странами. Конечно, мы работаем с Беларусью, это наш любимый партнер. И работа идет. Она просто не так быстро идет, как хотелось бы, в силу сложностей документальных, то есть все равно законодательство в разных странах разное, поэтому всегда мы ищем какие-то компромиссы и находим их всегда. Поэтому работа идет, конечно отметила Галактионова

Ранее Галактионова раскрыла подробности реконструкции корпуса Третьяковки на Крымском валу. По ее словам, реконструкция начнется в следующем году.