В Александринке рассказали о сотрудничестве с Китаем Фокин: Китай - стратегический партнер номер один для Александринского театра

Москва24 сен Вести.Китай является важнейшим партнером для Александринского театра, сотрудничество Москвы и Пекина вышло на новый уровень. Об этом в интервью журналисту информационной службы "Вести" Александре Суворовой заявил президент театра Валерий Фокин.

Фокин отметил многолетнее партнерство Александринки с пекинским Народным Художественным театром.

С Китаем, если говорить, то вообще просто у нас активные отношения. Ну, действительно, сегодня, наверное, все-таки можно прямо сказать, такой партнер номер один, генеральный, стратегический партнер. И в театральном отношении тоже. Потому что, скажем, с Народным Художественным театром в Пекине, который в статусе Национального драматического театра такого репертуарного, у нас вообще отношения уже многолетние. Они приезжали к нам на фестиваль, мы к ним приезжали на фестиваль рассказал Фокин

Президент театра отметил, что теперь стороны перешли к обмену постановками.

Сегодня мы даже вот делаем новый шаг, что меня радует. Мы обмениваемся режиссерскими постановками. То есть режиссер из Китая, их главный режиссер-директор приедет к нам ставить китайскую пьесу, китайскую прозу. Хотя до этого у нас работал недавно молодой китайский режиссер, поставил спектакль на новой сцене, но тут конкретно с этим Народным художественным театром заявил Фокин

Фокин также сообщил, что сам планирует поехать в Китай для постановки спектакля, и подчеркнул, что главная польза такого сотрудничества - в обмене профессиональным опытом, который происходит на репетициях.

Я должен буду поехать и делать там спектакль. То есть я считаю, что это неплохо в том плане, что уже не только гастроли, но уже какой-то обмен, потому что вообще-то наибольшая польза такая в узнавании культуры, в обмене профессиональным опытом, он происходит на репетиции сказал Фокин

Ранее Фокин сообщил, что в Александринке в следующем году рассчитывают принять гастроли трех зарубежных театров.